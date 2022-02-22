Сестры Аверины обратились к Валиевой

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины обратились к фигуристке Камиле Валиевой. Сестры высказались в Instagram, оставив комментарий к посту спортсменки.

«Ты невероятная!!! Двигайся только вперед», — написали спортсменки с общего аккаунта. Они также сопроводили комментарий двумя смайлами в виде сердечек.

Валиева высказалась об Олимпийских играх 2022 года в Пекине 21 февраля. Она поблагодарила болельщиков и тренеров за поддержку.

На Играх в Пекине Валиева не смогла удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине. Вокруг нее разгорелся допинг-скандал во время Олимпиады. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.