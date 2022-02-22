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Зеленский анонсировал обращение к гражданам

СНБО Украины анонсировало обращение Зеленского к гражданам в ближайшее время

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анонсировал обращение президента страны Владимира Зеленского к гражданам в ближайшее время на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, его слова приводит ТАСС.

По данным ведомства, это произойдет после консультаций Зеленского с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и членами СНБО.

Ранее стало известно, что Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Подробности беседы не разглашаются.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Марина Совина
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