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Передвижение военной техники в ДНР попало на видео

«Интерфакс» сообщил о передвижении колонн военной техники на север и запад ДНР

На территории Донецкой народной республики (ДНР) замечено передвижение военной техники, оно попало на видео. Кадры публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным «Интерфакса», очевидцы сообщают о двух колоннах бронетехники, которые следуют на север и запад республики. Как сообщает RT, речь идет о подразделениях армии ДНР на окружной дороге Донецка.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности. Также Путин поручил обеспечить российскими Вооруженными силами (ВС) поддержание мира в республиках Донбасса.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Марина Совина
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