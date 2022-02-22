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Среда обитания

Маски от COVID-19 назвали токсичной бомбой

Ученые выяснили, что одноразовые маски выделяют наночастицы пластика

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Одноразовые маски, сделанные из пластика, стали экологической катастрофой после начала пандемии коронавируса в 2020 году. О последствиях загрязнения сообщает Insider.

Из-за необходимости противостоять пандемии коронавируса выброшенные одноразовые маски можно встретить почти повсюду: люди используют примерно 129 миллиардов масок от COVID-19 ежемесячно — это приблизительно три миллиона в минуту. Ученые и защитники окружающей среды уже не раз выражали обеспокоенность по поводу негативных последствий из-за огромного количества отходов. Помимо опасности для животных и морских обитателей, существует угроза и для здоровья человека.

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Профессор химической инженерии в Университете Суонси в Уэльсе Сарпер Сарп в ходе исследования выяснил, что одноразовые маски, попадая в воду и начиная разлагаться там, выделяют как микро-, так и наночастицы пластика и тяжелых металлов: свинца, кадмия, меди и даже мышьяка. Сарп подчеркнул, что был поражен результатом своих исследований, а ученые назвали воздействие этих веществ на организм человека токсичной бомбой замедленного действия.

Сарп напомнил, что наночастицы пластика, кремния или других материалов настолько малы по размеру, что могут разрушать клеточные стенки и повреждать ДНК. Маски вместе с прочим мусором уже попали в водные пути, а теперь наночастицы могут загрязнить питьевую воду и попасть в организм человека.

Ранее в феврале Папа Римский Франциск призвал не сбрасывать пластик в водоемы, так как это убивает биоразнообразие и тем самым вредит планете. Загрязнение океанов он назвал преступлением. В этом же интервью Папа Римский призвал на год прекратить производить оружие и потратить сэкономленные средства на борьбу с голодом и обучение населения.

Нина Ташевская
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