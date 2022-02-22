После январских протестов в Казахстане задержали троих россиян

После январских протестов сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали 20 иностранцев, в том числе троих россиян. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в республике Эльвира Азимова, передает Tengrinews.

По ее словам, больше всего среди задержанных оказалось граждан Узбекистана — 12 человек. Еще двое были выходцами из Киргизии. Среди задержанных также оказалось по одному гражданину Таджикистана и Китая и одно лицо без установленного гражданства.

Позднее Азимова уточнила, что в связи с проходившими в Казахстане массовыми беспорядками в СИЗО в настоящее время находятся 18 иностранцев. «Из них 14 граждан Узбекистана, двое — из России и двое граждан Кыргызстана», — добавила она.

Ранее стало известно о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен публично раскрыть итоги расследования массовых беспорядков, произошедших в республике в январе. По словам его пресс-секретаря Берика Уали, глава республики расскажет о них в своем послании в марте.