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Кремль предупредил о трудностях при разрыве дипотношений с Украиной

Песков заявил, что разрыв дипотношений с Украиной создал бы дополнительные трудности

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Разрыв дипломатических отношений с Украиной создал бы дополнительные трудности в отношениях между странами. Об этом предупредил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента, разрыв дипотношений обернется дополнительными проблемами в налаживании отношений. Их, как отметил Песков, «когда-то надо налаживать».

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Отвечая на вопрос журналистов, возможно ли это сделать, представитель Кремля добавил, что «ничего невозможного нет». «Если занимать ответственную позицию, если относиться с уважением друг к другу, если держать слово, если выполнять обязательства, если не нападать на собственных граждан, то все возможно», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может разорвать дипломатические отношения с Россией. По его утверждению, соответствующий запрос поступил от украинского внешнеполитического ведомства.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».

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Юлия Ямпольская
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