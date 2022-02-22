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Лукашенко предостерег Запад от попытки «расстрелять русских в спину»

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не была и не будет предательницей России
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит Западу «расстрелять русских в спину» через Белоруссию. Главу государства цитирует БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда предлагает мир, но при этом предостерег тех, кто «точит штыки». «Помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится», — сказал президент.

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Алиса Реброва
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