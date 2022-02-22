Лукашенко предостерег Запад от попытки «расстрелять русских в спину»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит Западу «расстрелять русских в спину» через Белоруссию. Главу государства цитирует БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда предлагает мир, но при этом предостерег тех, кто «точит штыки». «Помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится», — сказал президент.

