В Совфеде назвали шопинг и вечеринки традиционными ценностями Европы

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что депутаты Госдумы, попавшие под санкции Европейского союза, лишатся «шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе», передает РИА Новости.

Сенатор назвал шопинг и вечеринки традиционными ценностями Европы. Он подчеркнул, что цели политиков из Евросоюза понятные.

«Традиционные европейские ценности в изложении Борреля. Приоритеты и устремления еврочиновников понятны», — подчеркнул представитель Совфеда.

Ранее на слова Евросоюза о запрете шопинга в Милане для депутатов ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что шопинг и вечеринки — «то, что волнует по-настоящему» главу евродипломатии.

Ранее Боррель прокомментировал санкции против России после ее признания ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что меры Евросоюза запретят депутатам Госдумы ездить на шопинг в Милан и вечеринки в Сен-Тропе. «Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене», — заявил он.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.