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Викторию Бекхэм обругали в сети за откровенную съемку 17-летнего сына

Викторию Бекхэм подвергли критике в Instagram за фотосессию сына Круза для i-D в боксерах

Фото: @victoriabeckham

Британская дизайнер, певица Виктория Бекхэм подверглась критике в сети из-за откровенной съемки сына Круза для журнала i-D. Комментарии появились на ее странице в Instagram.

Предпринимательница опубликовала несколько снимков с фотосессии 17-летнего парня, на которых он позирует топлес или в оголяющих тело вещах. На одном из них Бекхэм запечатлен сидящим без футболки в белых-трусах боксерах. В данном кадре он повторил культовую фотосессию отца, футболиста Дэвида Бекхэма, для журнала Homme Magazine 2000 года.

Подписчики дизайнера посчитали изображения Круза Бекхэма чересчур вульгарными для его возраста и обругали Викторию в комментариях под постом. «Точно не тот образ, который я ожидаю увидеть на 17-летнем парне», «Ты гордишься вульгарной съемкой?», «Что происходит с миром?», «Это страшно и грустно», «Зачем?», «Какой кошмар», «Как мать может позволить такое?» — высказывались юзеры.

В октябре прошлого года внешность жены Дэвида Бекхэма напугала ее фанатов. Виктория Бэкхем появилась в эфире программы Good Morning America. Поклонников напугали изменения, которые произошли с внешним видом дизайнера, о чем они принялись писать в постах в социальных сетях. По мнению фанатов, предпринимательница увеличила губы и разгладила морщины с помощью инъекций.

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Майя Пономаренко
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