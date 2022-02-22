Викторию Бекхэм обругали в сети за откровенную съемку 17-летнего сына

Британская дизайнер, певица Виктория Бекхэм подверглась критике в сети из-за откровенной съемки сына Круза для журнала i-D. Комментарии появились на ее странице в Instagram.

Предпринимательница опубликовала несколько снимков с фотосессии 17-летнего парня, на которых он позирует топлес или в оголяющих тело вещах. На одном из них Бекхэм запечатлен сидящим без футболки в белых-трусах боксерах. В данном кадре он повторил культовую фотосессию отца, футболиста Дэвида Бекхэма, для журнала Homme Magazine 2000 года.

Подписчики дизайнера посчитали изображения Круза Бекхэма чересчур вульгарными для его возраста и обругали Викторию в комментариях под постом. «Точно не тот образ, который я ожидаю увидеть на 17-летнем парне», «Ты гордишься вульгарной съемкой?», «Что происходит с миром?», «Это страшно и грустно», «Зачем?», «Какой кошмар», «Как мать может позволить такое?» — высказывались юзеры.

В октябре прошлого года внешность жены Дэвида Бекхэма напугала ее фанатов. Виктория Бэкхем появилась в эфире программы Good Morning America. Поклонников напугали изменения, которые произошли с внешним видом дизайнера, о чем они принялись писать в постах в социальных сетях. По мнению фанатов, предпринимательница увеличила губы и разгладила морщины с помощью инъекций.