Названы риски развития водородного транспорта в России

Водород, который планируют использовать в качестве альтернативного топлива для автомобилей, остается крайне неудобным газом для транспорта, а прогнозы по его развитию и применению в секторе могут не сбыться. Об этом говорится в обзоре НРА, сообщают «Ведомости».

Среди рисков эксперты назвали «высокую стоимость, размеры оборудования и отсутствие инфраструктуры». Кроме того, согласно обзору, «топливный элемент, работающий на водороде, имеет очень ограниченный ресурс». Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин рассказал, что обслуживание водородного транспорта в США пока стоит достаточно дорого: около 240 долларов на 100 километров. Автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и электрокар дешевле в обслуживании и обходятся в 125 и 166 долларов на 100 километров соответственно.

Дороговизна авто на водороде обусловлена высокой стоимостью энергомодуля. Гришунин подчеркнул, что оптимистичные прогнозы, согласно которым цена водородомобиля станет сопоставима с электрокарами и обычными машинами к 2027 году, могут не сбыться из-за возможного подорожания платины, используемой в топливных элементах. НРА оценивает долю водородного транспорта в России в менее одного процента от общего потребления водорода в стране. План перевести 10 процентов городского и междугородского массажирского транспорта на водород к 2030 году эксперты называют нереализуемым.

Аналитики указывают на то, что автомобилей на водороде в России пока нет, а созданный «Камазом» водоробус существует лишь в виде пилотного проекта. Представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) отметил, что для успешного развития водородного транспорта в стране нет ни серийных проектов, ни заправочной инфраструктуры. Кроме того, водоробусы обойдутся в семь раз дороже новых автобусов на газомоторном топливе. Эксперты подчеркивают, что водородный транспорт будет развиваться в Росиси медленнее, так как требует существенных затрат.

О том, что Минэнерго предложило к 2030 году перевести 10 процентов городского и междугородного пассажирского транспорта на водород, стало известно ранее в феврале. В ведомстве планируют создать в стране водородную заправочную инфраструктуру, а первый тестовой водоробус поступит в Мосгортранс уже в 2022 году.