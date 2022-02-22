Политолог назвал условия появления войск России в ДНР и ЛНР

Для появления российских войск в Донбассе необходимо заключить с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) договор о военно-техническом сотрудничестве. Также от их глав должно поступить соответствующее приглашение. Об этих условиях «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов.

Россия не планирует направлять своих военных на территорию ДНР и ЛНР, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Представитель внешнеполитического ведомства призвал не спекулировать на упомянутую тему и указал, что военная помощь республикам предусмотрена договором, однако на данном этапе о подключении военного контингента речи не идет.

«Несмотря на то, что Россия признала эти республики, для ввода войск необходим договор о военно-техническом сотрудничестве, оборонный договор. Чтобы все происходило на легитимной основе. Но ввести миротворцев, кстати, можно. Для этого договор не нужен, речь ведь о силах по обеспечению мира», — считает Коновалов.

Чтобы российские военные находились на территории Донбасса на законных основаниях, их должны пригласить главы республик.

«О признании ДНР и ЛНР было объявлено только вчера, так что стоит подождать. В любом случае, миротворцы могут войти в Донбасс», — заключил Коновалов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских объяснил единогласное решение о признании ДНР и ЛНР.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Он объяснил это решение угрозой, которой подвергается население республик из-за действий Украины.