В Госдуме заявили о заинтересованности США в конфликте в Донбассе

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о заинтересованности США в длительном конфликте в Донбассе. Его слова во вторник, 22 февраля, приводит РИА Новости.

Европа, к сожалению, оказалась не в состоянии влиять на эти вопросы, отметил спикер Госдумы.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза сообщил, что Москва приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за угрозы новой украинской военной авантюры.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.