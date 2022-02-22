Первую тонну золота получили на якутском месторождении

На Нежданинском месторождении в Якутии добыли первую тонну золота. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании «Полиметалл» сообщает «Якутия.Инфо».

Уточняется, что тысяча килограммов металла содержится в трех видах концентрата: гравитационном, серебряном и золотосульфидном. По словам главного технолога Нежданинской фабрики Станислава Савватеева, золото удалось получить в результате переработки более 380 тысяч тонн руды.

«На отстройку технологического режима потребовался месяц. Выполнение плана — это в первую очередь заслуга коллектива. Каждый сотрудник понимает, какие задачи стоят перед ним, и вкладывает максимум усилий в общий результат», — объяснил он.

В свою очередь, фильтровальщик третьего разряда Олимпий Сысоев заявил, что получение первой тонны золота вызвало у него много эмоций, а также гордость за то, что ему посчастливилось стать участником такого важного события.

Ранее ученые Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН заявили, что шельф Чукотки является таким же перспективным, как и недра северных районов США.

Нежданинское — четвертое по величине месторождение золота в России. Обогатительная фабрика «Полиметалла» введена в эксплуатацию осенью 2021 года. Уже 17 октября там получили первый концентрат.