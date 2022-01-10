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69-я параллель

В РАН сравнили перспективность месторождений Аляски и Чукотки

Эксперты РАН: шельф Чукотки так же перспективен, как и недра северного района США

Фото: imageBROKER.com / Globallookpress.com

Шельф Чукотки является таким же перспективным, как и недра северных районов США. Такое мнение выразили ученые Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН после сравнительного анализа. Статья опубликована в журнале «Геология и недропользование», сообщает «Интерфакс».

Эксперты напомнили, что шельф российского региона общей площадью более шести миллионов квадратных километров занимает по своей протяженности первое место в мире. «В Восточной Арктике наибольший интерес с точки зрения нефтегазоносности представляет гигантский Северо-Чукотский окраинно-шельфовый рифт, развивавшийся главным образом в мелу и кайнозое: Северо-Врангельско-Геральдская гряда, в частности Западно-Врангелевское и Восточно-Сибирское поднятие, Восточная периклиналь антеклизы де Лонга», — отмечается в статье.

Около 60 нефтяных и газовых месторождений были открыты в Северной Аляске. Большинство концентрируется вдоль мыса Барроу, поясняют ученые.

Эксперты уверяют, что изотопный состав углерода нефти месторождений Аляски и Чукотки говорит о близости их параметров. Северный склон Аляски, включающий соседний шельф Бофорт и Чукотский континентальный шельф, в настоящее время оценивается как наиболее перспективный для открытия нефтяных ресурсов.

Ранее сообщалось, что самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» впервые совершил проводку каравана судов к порту Певек на Чукотке.

Ледокол успешно провел три теплохода — «Юрий Аршеневский», «Инженер Трубин» и «Полар Кинг». Отмечается, что путь на Чукотку для атомного судна стал самым дальним в восточном направлении.

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Анна Щербакова
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