Названы самые популярные у россиян подарки на 23 Февраля и 8 Марта

Сервис для покупок «Яндекс.Маркет» назвал самые популярные у россиян подарки на 23 Февраля и 8 Марта. Список был составлен на основе данных о том, какие товары покупателю добавляли в «Избранное». Топ-10 товаров, вызвавших наибольший интерес перед праздниками, описан в исследовании сервиса, имеющимся в распоряжении «Ленты.ру».

Самым популярным подарком стал светильник с золотым снитчем (золотистый шарик, который в фильмах и книгах о Гарри Поттере используют для вымышленной игры в квиддич — прим. «Ленты.ру»). В лидеров также вошли фигурка персонажа, известного как Малыш Йода, из сериала «Мандалорец», вертикальный пылесос, умная колонка и обувщица.

Также в топ-10 вошли набор инструментов, беспроводные наушники, настольный увлажнитель воздуха и масса для лепки для детей. На десятом месте в списке популярных у россиян подарков оказался робот-пылесос.

В исследовании маркетплейса учитывал данные о жителях Москвы и Санкт-Петербурга. Изучалось, какие товары они добавили в «Избранное» с 3 января по 15 февраля 2022 года.

Ранее россияне раскрыли сумму, которую они планируют потратить на подарки в честь 23 Февраля и 8 Марта. Выяснилось, что средняя сумма, которую респонденты готовы отдать за презент, составляет 3,5 тысячи рублей, что на 6,5 процента выше, чем в аналогичный период прошлого года.