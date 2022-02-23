В Госдуме призвали отменить выходной 23 февраля для части россиян

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в беседе с URA.RU призвал отменить выходной день 23 февраля для части россиян.

По мнению депутата, День защитника Отечества должны сделать выходным праздничным днем только для военнослужащих. «Я был так воспитан, и так было воспитано все советское поколение, 23 февраля всегда был Днем Советской армии и военно-морского флота. Это был праздник и выходной день только для тех, кто служил, исключительно для военнослужащих Министерства обороны», — сказал политик.

По его словам, сотрудники других силовых структур не имели отношения к этому празднику. «Я всегда считал это справедливым», — сказал Луговой, выразив мнение, что 23 февраля всегда был и должен оставаться профессиональным праздником.

Также депутат заявил, что многие военные отмечают в этот день советский праздник. «Кадровые офицеры, закончившие военные училища, до сих пор все друг друга поздравляют с праздником Советской армии и военно-морского флота», — добавил он, заключив, что название — День защитника Отечества у праздника появилось в 1995 году, с 2002 года этот день стал выходным.

Ранее россияне рассказали о планах и своем отношении к 23 февраля. Так, праздником для всех мужчин День защитника Отечества считают 36 процентов опрошенных, 45 процентов назвали его праздником только для военнослужащих. 13 процентов считают, что этот день — очередной выходной.