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В Белоруссии заявили о готовности принять беженцев из Донбасса

В МВД Белоруссии заявили о готовности принять беженцев из Донбасса

Фото: Reuters

Белоруссия готова принимать беженцев из Донбасса и предоставлять им гражданство. Об этом заявил глава департамента по гражданству и миграции МВД страны Алексей Бегун в разговоре с изданием Sputnik.

«Мы пока не ощутили миграционного потока. Пока к нам не доехал никто. Но я думаю, что поток людей будет, и он будет через Россию. Мы готовы принимать, предоставлять гражданство», — подчеркнул он.

Бегун напомнил, что с 2014 года из зоны конфликта на востоке Украины в Белоруссию прибыли около 170 тысяч граждан. Часть осталась жить на территории страны, другая часть покинула ее.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил о готовности Москвы оказать медицинскую помощь нуждающимся беженцам из Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). Глава Минздрава отметил, что Россия окажет как профилактическую, так и лечебную помощь беженцам из ЛНР и ДНР.

Алевтина Запольская
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