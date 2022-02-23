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США сообщили Зеленскому о «вторжении» России в ближайшие двое суток

Newsweek: Белый дом предупредил Киев о «вторжении» России на Украину в течение 48 часов

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Белый дом предупредил президента Украины Владимира Зеленского о высокой вероятности «российского вторжения» в ближайшие двое суток. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке.

«Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов, исходя из данных разведки», — заявил собеседник издания.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. Донецкая и Луганская народные республики и Киев обвиняют друг друга в обстрелах, власти ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. 20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. Западные страны продолжают обвинять Москву в планах начать «вторжение».

Марина Совина
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