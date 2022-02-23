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В Сербии назвали срок принятия решения позиции по ситуации вокруг Украины

Президент Сербии Вучич пообещал огласить позицию по ситуации вокруг Украины через 48 часов
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что огласит позицию по ситуации вокруг Украины через 48 часов по встречи с послами стран Запада, которая запланирована на 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сербского лидера, он встретится с представителями США, Германии, Великобритании, Франции и Италии. Не позднее чем 24 часа после этого Белград выступит с полным ответом по вопросу конфликта вокруг Украины, включая решение о возможной поддержке санкций против России.

Вучич пообещал, что позиция страны будет основываться на соблюдении международного права и «не будет отличаться от того, что мы говорили в 2000 или 2016 годах».

Ранее Александр Вучич заявил, что готов осудить признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский осудит бомбардировку Сербии в 1999 году странами НАТО.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Ксения Назарова
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