Южная Корея отказалась помогать Украине и задумалась о санкциях против России

Власти Южной Кореи не планируют оказывать военную помощь Украине, но рассматривают возможность введения санкций против России. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленный источник.

«Следим за тем, как будет развиваться в дальнейшем ситуация, какое влияние окажет на нас, и посмотрим, что мы можем сделать... Военная помощь или направление войск [на Украину] к этому не относится», — подчеркнул он. Решение будет принято в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

Отвечая на вопрос о том, просили ли власти США присоединиться к санкциям южнокорейских коллег, представитель администрации заявил, что американцы давно обсуждают возможность внешнеторговых и финансовых мер против Москвы со своими союзниками.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.

