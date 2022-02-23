Перечислены частые ошибки при приеме антибиотиков

При приеме антибиотиков россияне допускают ряд ошибок, заявила главный врач Лаборатории «Гемотест» Ольга Дехтярева, пишут «Известия».

Как уточнила специалист, чаще всего люди не понимают назначения препарата. Она напомнила, что антибиотик используют для лечения инфекции, вызванной бактериями. «Для вирусов есть отдельный класс препаратов — противовирусные. В домашних условиях достоверно отличить один тип инфекции от другой невозможно», —- перечислила медик частые ошибки.

Она призвала не верить в миф о безопасности антибиотиков. Несмотря на то, что у большинства препаратов такого класса очень маленькая продолжительность приема — буквально несколько дней, антибиотики портят микрофлору, раскрыла правду врач. «Отсюда вытекает третья ошибка — не сопровождать прием антибиотиков пробиотиками, которые помогают избежать дисбактериоза и иных нарушений пищеварения», — подчеркнула эксперт.

Она призвала не нарушать правила приема средства. Нужно строго соблюдать дозу и временной интервал. Дехтярева указала на существование запрета на прием антибиотиков без рецепта врача. Последствием самолечения может стать снижение количества эффективных для конкретного пациента препаратов. Кроме того, на антибиотики у некоторых людей развивается аллергия.

Ранее главный врач городской поликлиники Москвы №68 Наталья Кузенкова заявила, что самолечение антибиотиками и народными средствами при омикроне, как и при других заболеваниях, может навредить.