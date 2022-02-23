Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Перечислены частые ошибки при приеме антибиотиков

Врач Дехтярева раскрыла главные правила приема антибиотиков

Фото: Pixabay.com

При приеме антибиотиков россияне допускают ряд ошибок, заявила главный врач Лаборатории «Гемотест» Ольга Дехтярева, пишут «Известия».

Как уточнила специалист, чаще всего люди не понимают назначения препарата. Она напомнила, что антибиотик используют для лечения инфекции, вызванной бактериями. «Для вирусов есть отдельный класс препаратов — противовирусные. В домашних условиях достоверно отличить один тип инфекции от другой невозможно», —- перечислила медик частые ошибки.

Она призвала не верить в миф о безопасности антибиотиков. Несмотря на то, что у большинства препаратов такого класса очень маленькая продолжительность приема — буквально несколько дней, антибиотики портят микрофлору, раскрыла правду врач. «Отсюда вытекает третья ошибка — не сопровождать прием антибиотиков пробиотиками, которые помогают избежать дисбактериоза и иных нарушений пищеварения», — подчеркнула эксперт.

Материалы по теме:
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?» История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
12 августа
«Перед глазами — мутное пятно» Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
«Перед глазами — мутное пятно»Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
13 апреля

Она призвала не нарушать правила приема средства. Нужно строго соблюдать дозу и временной интервал. Дехтярева указала на существование запрета на прием антибиотиков без рецепта врача. Последствием самолечения может стать снижение количества эффективных для конкретного пациента препаратов. Кроме того, на антибиотики у некоторых людей развивается аллергия.

Ранее главный врач городской поликлиники Москвы №68 Наталья Кузенкова заявила, что самолечение антибиотиками и народными средствами при омикроне, как и при других заболеваниях, может навредить.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Раде допустили «аннексию» территорий со стороны трех стран
Российских биатлонистов высмеяли за использование двух пачек презервативов на ОИ
Французский сенатор предложил создать зону безопасности за пределами НАТО
Москвичи вспомнили вернисаж на Крымской набережной в 1990-е
В Крыму раскрыли размер убытков от водной блокады Украины
Горно-металлургические предприятия Донбасса решили усилить торговлю с Россией
Россиянам развеяли популярный миф о лечении боли в горле
Найден способ очистить планету с помощью одного вида дерева
Россиянам объяснили причины фотографирования в банках
В ЛНР сообщили о взрыве в районе троллейбусного депо
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.