Россиян предостерегли от самолечения антибиотиками при омикроне

Самолечение антибиотиками и народными средствами при омикроне, как и при других заболеваниях, может навредить. Об этом «Ленте.ру» рассказала главный врач городской поликлиники Москвы №68 Наталья Кузенкова.

«Наш организм — это не та яма, куда надо сбрасывать все, о чем мы прочитали в Google. Категорически антибиотики должен назначать только врач. При вирусной инфекции, такой как омикрон и, в целом, коронавирус, мы применяем противовирусные препараты. Антибиотики мы применяем только тогда, когда присоединилась бактериальная флора, поэтому ни при каких обстоятельствах вирусные заболевания, особенно с первых дней, нельзя лечить антибиотиками», — поделилась врач.

По словам Кузенковой, неконтролируемое применение антибиотика без врача ведет к резистентности, иными словами, они могут не сработать, когда понадобится соответствующая терапия, и подобрать антибиотик для лечения будет очень сложно.

«Лечить омикрон нужно как обычное острое респираторное заболевание, а все такие заболевания мы лечим по симптомам. Заложенность носа — капли в нос, горло — средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина, жаропонижающее — самое главное, сбить температуру и находится дома», — объяснила врач.

Что касается народной медицины, то травяные чаи, морсы и чай с лимоном при омикроне не только не навредят, но и пойдут на пользу, отмечает Кузенкова. Однако врач не советует растираться водкой и дышать над картошкой во время температуры, при 38 градусах лучше выпить жаропонижающее.

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