Стали известны подробности о санкциях ЕС против российских банков

Европейский союз (ЕС) планирует санкции против ряда российских банков и их представителей. Подробности публикует газета Financial Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение список.

Изданию стало известно, что ограничения коснутся финансовых институтов ВЭБ, банка «Россия» и Промсвязьбанка, а также главы ВТБ Андрея Костина и заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова. Отмечается, что эти организации осуществляют операции в Донецкой и Луганской областях.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов ввести санкции против двух крупнейших российских банков «нажатием кнопки». Каких конкретно организаций коснутся ограничения, пока не сообщалось.

Кроме того, ЕС уже опубликовал санкционный список, в который вошли 351 депутат Госдумы, проголосовавшие в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать ЛНР и ДНР, и еще 27 физических лиц и организаций.

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.