Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Назван срок окончания «золотого века» доллара

Финансист Сосновский допустил уход доллара на второй план при новом способе расчета

Фото: PIxabay

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский заявил, что доллар США является одной из резервных валют, его также используют для расчета товарооборота. В интервью агентству «Прайм» эксперт рассказал, при каких условиях он может уйти на второй план.

Финансист отметил, что доллар заменил собой остальные валюты как способ экономической связи. В мире его считают универсальным инструментом международного «общения». Сосновский назвал сроки окончания «золотого века» доллара и допустил уход валюты на второй план при появлении нового способа расчета

«Золотое время" для доллара пройдет тогда, когда солнце встанет на западе и опустится на востоке. Или же когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья», — пошутил Сосновский.

Эксперт добавил, что доллар утратит свою силу с окончанием эпохи фиатных валют. Тогда появятся новые способы оценивать предметы и оплачивать товары или услуги.

«Это может быть цифровая валюта или какой-то другой способ расчета, то есть это явно будет связано с новыми технологиями учета и оценки стоимости», — заключил Сосновский.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден анонсировал санкции против России
Назван срок окончания «золотого века» доллара
Генсек ООН отказался считать происходящее в Донбассе геноцидом
Посол России отметил нежелание Киева выполнять Минские соглашения
Посол России назвал смешным внесение депутатов в черный список из-за ДНР и ЛНР
В США назвали условие для дипломатии с Россией
Венесуэла поддержала признание Россией ДНР и ЛНР
В США испугались угрожающих инфраструктуре ответов России на санкции
Врач назвала запрещенное действие после контакта с больным COVID-19
Канада отправит в Европу дополнительный контингент
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.