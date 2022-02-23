Назван срок окончания «золотого века» доллара

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский заявил, что доллар США является одной из резервных валют, его также используют для расчета товарооборота. В интервью агентству «Прайм» эксперт рассказал, при каких условиях он может уйти на второй план.

Финансист отметил, что доллар заменил собой остальные валюты как способ экономической связи. В мире его считают универсальным инструментом международного «общения». Сосновский назвал сроки окончания «золотого века» доллара и допустил уход валюты на второй план при появлении нового способа расчета

«Золотое время" для доллара пройдет тогда, когда солнце встанет на западе и опустится на востоке. Или же когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья», — пошутил Сосновский.

Эксперт добавил, что доллар утратит свою силу с окончанием эпохи фиатных валют. Тогда появятся новые способы оценивать предметы и оплачивать товары или услуги.

«Это может быть цифровая валюта или какой-то другой способ расчета, то есть это явно будет связано с новыми технологиями учета и оценки стоимости», — заключил Сосновский.