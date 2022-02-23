В Госдуме отметили рост числа желающих из Донбасса получить гражданство России

Уже более 775 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России, причем количество желающих в последнее время только растет, заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с РИА Новости.

Водолацкий отметил, что на сегодняшний день на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проживает более 775 тысяч граждан России, около 110 тысяч подали заявления на получение российских паспортов, и они оформляются. «Приток заявлений в отделы милиции, паспортные службы и ДНР, и ЛНР увеличивается. Это факт на сегодняшний день», — подчеркнул депутат.

Ранее в Донбассе заявили, что в случае ухудшения оперативной обстановки число эвакуируемых в Россию возрастет и составит порядка полумиллиона человек. Как отметил врио главы МЧС России Александр Чуприян, пока организационных проблем с размещением беженцев нет.

21 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что 1,2 миллиона жителей ДНР и ЛНР подали заявление на получение гражданства России. Тогда он также отметил, что порядка 800 тысяч человек уже получили гражданство, однако желающих гораздо больше.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Республики и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию.