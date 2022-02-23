Евродепутат заявил о планах США и Британии подчинить Европу через кризис Украины

Член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен заявил, что США и Великобритания намеренно подпитывают кризис на Украине, поскольку через него имеют планы подчинить и подавить Европейский союз (ЕС). Его слова приводит ТАСС.

«Настоящий вызов — это не Украина. Для США и Великобритании главный вызов — это подчинение Евросоюза и разрушение любой воли к независимости со стороны ЕС», — полагает евродепутат. По его словам, это повод для Лондона отомстить Европе, поскольку он никогда не поддерживал условия, на которых ему пришлось выйти из содружества.

Жювен добавил, что США выступают в роли поджигателей, хотя предпочитают вести войну чужими руками. Кроме того, их цель — заставить Евросоюз приобретать сжиженный газ, более дорогой и менее экологичный, чем природный российский.

Европарламентарий также отметил отсутствие пространства для стратегической свободы стран-членов НАТО. Он отметил, что ни одно европейское государство не сможет использовать оборонную инфраструктуру альянса, все будет делаться по согласованию с Соединенными Штатами.

По словам Жювена, Европе следует достичь стратегической автономии, чтобы иметь больше самостоятельности в вопросах обеспечения безопасности. Он резюмировал, что Евросоюз может быть союзником США, но не наемником или подчиненным.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что нынешняя реальность демонстрирует отсутствие правил в отношении безопасности и стабильности в Европе, поскольку юридические механизмы и документы перестали действовать. По его мнению, это произошло из-за того, что некоторые страны вышли из соглашений или потому, что время ушло. Министр заявил о необходимости заново построить договоренности, касающиеся противоракетной обороны и ракет малой и средней дальности, а также прозрачности военных маневров.

