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Грузия заявила о символичности новых санкций США против России

Президент Грузии Зурабишвили: санкции США против России являются символичными
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Стрингер / РИА Новости

Введенные президентом США Джо Байденом санкции из-за признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются больше символичными, нежели сильными, заявила грузинский лидер Саломе Зурабишвили, пишет ТАСС.

По словам политика, вряд ли американские инвесторы прибыли в Донбасс и стали заниматься определенной деятельностью. Присоединиться ли Грузия к ограничительным мерам, она сообщать не стала. По мнению Зурабишвили, Тбилиси должен быть солидарен с санкциями.

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Зурабишвили прокомментировала признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Она назвала это повторением сценария 2008 года, когда Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Грузинский лидер также выразила поддержку Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик.

Марина Совина
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