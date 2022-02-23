Грузия заявила о символичности новых санкций США против России

Введенные президентом США Джо Байденом санкции из-за признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются больше символичными, нежели сильными, заявила грузинский лидер Саломе Зурабишвили, пишет ТАСС.

По словам политика, вряд ли американские инвесторы прибыли в Донбасс и стали заниматься определенной деятельностью. Присоединиться ли Грузия к ограничительным мерам, она сообщать не стала. По мнению Зурабишвили, Тбилиси должен быть солидарен с санкциями.

Зурабишвили прокомментировала признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Она назвала это повторением сценария 2008 года, когда Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Грузинский лидер также выразила поддержку Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик.