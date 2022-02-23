В ДНР заявили о доказанном применении «Градов» по Донецку

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о том, что о применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку доказано. Его слова передает РИА Новости.

По словам Басурина, применение установок зафиксировали журналисты, которые выезжали на место. «Были осколки именно от "Града". Просто Украина никогда не признается в том, что она обстреливает территорию республик не только нашу, а еще и Луганскую», — добавил он.

В том, что Украина отрицает применение «Градов», не ничего удивительного, подчеркнул Басурин. «Начиная с 2014 года, они все время говорили, что это мы сами по себе стреляем, мы сами убиваем своих людей и детей, в том числе», — пояснил он. Представитель Народной милиции добавил, что установки применялись по гражданскому населению, а фото и видео оттуда есть в свободном доступе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что что на линии соприкосновения со стороны Украины находятся РСЗО «Смерч», «Град» и «Ураган». Перемещение установок фиксируется разведкой, добавил он.