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Кустурица допустил возможность получения российского гражданства

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о готовности получить гражданство России в будущем
Эмир Кустурица

Эмир Кустурица. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сербский режиссер Эмир Кустурица допустил возможность в будущем получить российское гражданство, пишет ТАСС.

«Это очень рано. Это будет позже», — заявил режиссер о своей готовности в ответ на вопрос журналистов. Это произошло в среду после концерта на Зимнем международном фестивале искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.

Ранее Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального театра российской армии. Когда именно он планирует приступить к работе, не уточняется.

Эмир Кустурица — сербский кинорежиссер и музыкант. Среди наиболее известных его киноработ — «Папа в командировке», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо». Кустурица также является лидером рок-группы The No Smoking Orchestra.

Марина Совина
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