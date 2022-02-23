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Кризис вокруг Украины сравнили с древнегреческой трагедией

Экс-чиновник НАТО Уильямс назвал ситуацию вокруг Украины древнегреческой трагедией

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Ситуацию, сложившуюся в связи с обострением кризиса вокруг Украины, можно сравнить с настоящей «древнегреческой трагедией». Таким мнением в интервью «Ленте.ру» поделился Николас Уильямс, старший научный сотрудник аналитического центра European Leadership Network и экс-чиновник НАТО.

Он пояснил, что трагедия возникла из-за Основополагающего акта Россия — НАТО, который специалист назвал изъяном в системе безопасности Европы. «Этот документ создавал впечатление, что Россия согласна на расширение НАТО в обмен на определенные уступки по военной конфигурации альянса», — сказал Уильямс. Но это впечатление оказалось обманчивым, что привело к «крайнему разочарованию» в Москве и пониманию, что обещания, содержащиеся в документе, не оправдали свой потенциал.

Бывший чиновник отметил, что единственное, что может измениться в отношениях России с США и НАТО — это возможная «сделка» о нейтралитете Украины. По его словам, голоса в поддержку этой идеи звучат и в Вашингтоне. Впрочем, в нынешних условиях Западу будет крайне трудно пойти на подобные уступки. «Это было бы предательством всех принципов, которые США и страны НАТО изложили в своем ответе на российские предложения [по гарантиям безопасности]», — сказал Уильямс.

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21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Это решение обострило отношения России с рядом стран Запада и НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что признание ДНР и ЛНР подрывает усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, и предостерег Москву от разжигания конфликта. Он также заявил, что 100 самолетов НАТО находятся в состоянии повышенной готовности.

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Валентина Шварцман
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