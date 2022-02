Названы продукты для здоровья сердца

Употребление некоторых продуктов может предотвратить или снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявили диетологи, пишет Eat This, Not That!.

Врачи рекомендовали выбирать в меню много фруктов и овощей, уделяя особое внимание зелени. При этом лучше не выжимать сок, а есть их целыми, либо в салате. «Персик — один из самых богатых питательными веществами продуктов для сердечно-сосудистой системы», — назвали они один из фруктов. Кроме того, в рацион нужно включать цельнозерновые макароны и хлеб. Они помогут снизить риск инсульта, метаболического синдрома и ишемической болезни сердца.

«Фасоль, чечевица, нут полезны, потому что богаты клетчаткой, белком и представляют собой здоровую альтернативу белкам животного происхождения», — напомнили медики. Лучше отдавать предпочтение жирной рыбе и морепродуктам. «Рыба полезна, в основном, из-за содержания омеги-3 и потому, что служит здоровой заменой красного мяса», — отметили эксперты.

По их словам, нельзя пренебрегать молочными продуктами — необходимо есть нежирные или обезжиренные йогурты. Кроме того, диетологи рекомендовали готовить чаще курицу, заправлять салаты оливковым маслом. «Одна из основных целей диеты, полезной для сердца, — ограничить количество трансжиров и насыщенных жиров, заменить их ненасыщенными. Надо потреблять больше жидких растительных масел (таких как оливковое, подсолнечное и льняное), меньше животных жиров и тропических растительных масел (кокосовое и пальмовое)», — добавили ученые.

Ранее врач-кардиолог Виктория Старосветская посоветовала для здоровья сердца добавить в рацион рыбу — сардину, тунца, скумбрию и форель.