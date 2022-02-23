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Россиянам развеяли популярный миф о лечении боли в горле

Отоларинголог Зайцев предупредил о вреде мороженого при лечении больного горла

Фото: Pixabay

Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik рассказал, можно ли употреблять мороженое как лекарство при лечении больного горла.

Зайцев заявил, что многие россияне считают, что мороженое снимает воспаление и способствует лечению боли в горле. Он развеял этот популярный миф и объяснил, что холод приводит к спазму сосудов и помогает справиться с воспалительным процессом.

Однако при больном горле переохлаждение с большей вероятностью принесет здоровью вред, чем пользу. «Но если воспаление уже в ходу, фактор переохлаждения может не столько помочь, сколько навредить», — предупредил Зайцев.

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Медик призвал россиян отказаться от употребления холодных продуктов при боли в горле. В таком случае следует выбрать «щадящее питание с комфортной температурой еды.

«Если горло болит даже чуть-чуть, надо переходить к теплой пище, тогда вы не травмируете слизистую, не переохладите и не спровоцируете более сильное воспаление. Слишком горячая пища может спровоцировать отек, поэтому еда должна быть комфортной температуры, не острая, не перченая, не соленая, не горькая, без приправ», — подчеркнул диетолог.

Врач добавил, что небольшие порции мороженого являются полезными для здорового человека. Однако их следует поедать маленькими кусочками. В таком случае можно говорить о «закаливании глотки» и «тренировке» ее задней стенки и миндалин.

Ранее врачи Владимир Зайцев и Лариса Алексеева оценили лечение ангины с помощью мороженого. Они допустили, что десерт облегчает острый фарингит, но не у каждого пациента.

Марина Совина
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