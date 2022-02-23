Украина назвала санкции США против России «сильными» для первого шага
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал санкции, которые ранее ввели США против России, достаточно «сильными», если рассматривать их как первый шаг. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox.
«Санкции, которые сегодня объявил президент [США Джо] Байден, выглядят сильными, если мы рассматриваем их как первый шаг», — сказал украинский министр.
По его словам, из бесед, которые состоялись в ходе визита в Вашингтон, он вынес, что США готовы наращивать давление на Россию в случае продолжения эскалации.
Ранее Кулеба призвал страны Запада вводить санкции против России на постоянной основе. «Давление должно нарастать», — заявил глава МИД Украины. Он отметил что «санкционная волна» может сработать, однако в том случае, «если она будет проводиться постоянно и последовательно».
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.