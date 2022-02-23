Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина назвала санкции США против России «сильными» для первого шага

Глава МИД Украины Кулеба назвал санкции США против России «сильными» для первого шага

Фото: Pixabay

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал санкции, которые ранее ввели США против России, достаточно «сильными», если рассматривать их как первый шаг. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox.

«Санкции, которые сегодня объявил президент [США Джо] Байден, выглядят сильными, если мы рассматриваем их как первый шаг», — сказал украинский министр.

По его словам, из бесед, которые состоялись в ходе визита в Вашингтон, он вынес, что США готовы наращивать давление на Россию в случае продолжения эскалации.

Ранее Кулеба призвал страны Запада вводить санкции против России на постоянной основе. «Давление должно нарастать», — заявил глава МИД Украины. Он отметил что «санкционная волна» может сработать, однако в том случае, «если она будет проводиться постоянно и последовательно».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден анонсировал санкции против России
США отказались слушать советы «восхваляющего Путина» Трампа
Украина назвала санкции США против России «сильными» для первого шага
Иммунолог заявил о превращении коронавируса в сезонный ОРВИ
В Германии предрекли «самоубийство» Европы при отказе от «Северного потока-2»
Белый дом предупредил Европу о «массовом исходе» беженцев с Украины
США назвали условие для отказа ЕС от топлива из России
На Украине рассказали о возможности эвакуации Зеленского
Украина заявила об упущенном под давлением решении проблемы с ядерным оружием
Назван срок окончания «золотого века» доллара
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.