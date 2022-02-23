Фигурист из группы Тутберидзе рассказал об усталости от выступлений

Грузинский фигурист Морис Квителашвили, занимающийся в группе российского специалиста Этери Тутберидзе, рассказал о планах на дальнейшую карьеру. Его цитирует «Матч ТВ».

«Устал я тренироваться, конечно. И выступать устал. Но в то же время только сейчас начинаю чувствовать, что я могу. Поймал какое-то такое ощущение сейчас», — поделился 26-летний спортсмен. Он заявил, что ему по-прежнему нравится кататься, но порой становится тяжело.

Квителашвили рассказал, что пока не принял решение о завершении карьеры. «У меня есть чем заниматься вне спорта. Есть идеи, планы. Но пока об этом рано. Думаю, в конце сезона надо будет съездить отдохнуть, восстановить себя морально и физически», — отметил он.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Квителашвили занял десятое место. В ноябре 2021 года он стал победителем этапа серии Гран-при в Сочи. Наивысшее достижение фигуриста — бронза чемпионата Европы-2020.