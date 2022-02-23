Украина попросила США придумать аналог ленд-лиза

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил США придумать аналог ленд-лиза для Киева, который помог бы укрепить возможности по защите страны. Об этом он заявил по итогам встречи с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

«Выдвинул предложение о программе ленд-лиза, похожей на ту, которая использовалась союзниками в Европе в ходе Второй мировой войны», — указал украинский министр иностранных дел.

Ранее Кулеба посчитал ошибкой отказ страны от ядерного оружия. «Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это», — подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности обнародовал планы, связанные с пересмотром отказа Украины от ядерного оружия. По его словам, если саммит стран-участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантий безопасности, то Киев признает документ недействительным.

