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В ЛНР раскрыли подробности взрыва близ троллейбусного депо в Луганске

В СЦКК сообщили об использовании нескольких СВУ при теракте 23 февраля в Луганске

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Несколько самодельных взрывных устройств были использованы при взрыве близ троллейбусного депо в Луганске, сообщил офицер представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский, передает РИА Новости.

«Сегодня утром, 23 февраля в Луганске по улице Днепровской произошла серия взрывов. Офицеры ЛНР в СЦКК выехали на место происшествия. На месте было выявлено, что произошел подрыв четырех столбов — опор под троллейбусные линии. Они были подорваны (каждый из них — прим. «Ленты.ру») накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия», — сказал он.

В ночь с 22 на 23 февраля, в 0:50 на территории телецентра в Донецке также произошел взрыв. Как сообщил исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов, сработало самодельное взрывное устройство, никто не пострадал. По его мнению, целью взрыва было запугивание журналистов.

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Ранее, 21 февраля, у здания представительства ЛНР в СЦКК прогремел взрыв. Пострадали руководитель организации Михаил Филипоненко и его водитель. В Народной милиции ЛНР произошедшее назвали покушением.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев и Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. Позже в ДНР и ЛНР была объявлена мобилизация и эвакуация мирного населения в Россию.

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Алина Гончарова
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