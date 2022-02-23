В ЛНР раскрыли подробности взрыва близ троллейбусного депо в Луганске

Несколько самодельных взрывных устройств были использованы при взрыве близ троллейбусного депо в Луганске, сообщил офицер представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский, передает РИА Новости.

«Сегодня утром, 23 февраля в Луганске по улице Днепровской произошла серия взрывов. Офицеры ЛНР в СЦКК выехали на место происшествия. На месте было выявлено, что произошел подрыв четырех столбов — опор под троллейбусные линии. Они были подорваны (каждый из них — прим. «Ленты.ру») накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия», — сказал он.

В ночь с 22 на 23 февраля, в 0:50 на территории телецентра в Донецке также произошел взрыв. Как сообщил исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов, сработало самодельное взрывное устройство, никто не пострадал. По его мнению, целью взрыва было запугивание журналистов.

Ранее, 21 февраля, у здания представительства ЛНР в СЦКК прогремел взрыв. Пострадали руководитель организации Михаил Филипоненко и его водитель. В Народной милиции ЛНР произошедшее назвали покушением.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев и Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. Позже в ДНР и ЛНР была объявлена мобилизация и эвакуация мирного населения в Россию.