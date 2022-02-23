Взрыв в Донецке назвали терактом для запугивания журналистов

В ночь с 22 на 23 февраля, в 0:50 на территории телецентра в Донецке произошел взрыв. Как сообщил исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов, сработало самодельное взрывное устройство, передает РИА Новости. По его словам, произошел теракт, призванный запугать журналистов.

Взрывное устройство, скорее всего, самодельное, без поражающих элементов. Но взрывного устройства было немалое количество, на месте взрыва осталась воронка... Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что могут быть последующий террористические акты, направленные против журналистов Даниил Безсонов Исполняющий обязанности министра информации ДНР

Как сообщает News Front, сотрудники Первого республиканского телеканала работают в круглосуточном режиме. Гендиректор канала Сергей Пеляницин, находившийся в момент происшествия на рабочем месте, отметил, что в четырехэтажном здании на всех этажах вынесло стекла. Очевидцы рассказывают, что грохот был слышен в разных районах города.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. Решение главы государства было единогласно поддержано Госдумой и Советом Федерации.

МИД России сообщил, что Москва установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками.

При взрыве никто не пострадал

Безсонов указал, что в момент взрыва в здании телецентра находился генеральный директор и другие сотрудники, но пострадавших нет. На месте происшествия проводят работы саперы.

В этот момент в здании находился генеральный директор, также были другие сотрудники на первом этаже и охранник соседних помещений. Никто не пострадал Даниил Безсонов Исполняющий обязанности министра информации ДНР

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что мощный взрыв прогремел в Донецке около часа ночи. Отмечалось, что в центре города отсутствует видимое возгорание, дым или иные признаки пожара, также не слышно сирен экстренных служб.

Не первый взрыв в Донбассе за последние несколько дней

22 февраля власти ДНР сообщили о покушении на бывшего министра обороны. Владимира Кононова. Во время взрыва местный житель, направлявшийся на встречу с экс-министром, получил серьезную травму.

21 февраля у здания представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе прогремел взрыв. В результате пострадал руководитель организации Михаил Филипоненко и его водитель. В Народной милиции ЛНР произошедшее назвали покушением.

Также 21 февраля Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что украинская диверсионная группа подорвала склад ракетно-артиллерийского вооружения Народной милиции.

18 февраля на парковке у дома правительства в Донецке взорвался автомобиль начальника Народной милиции Донецкой народной республики Дениса Синенкова. В результате произошедшего никто не пострадал. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. Позже в ДНР и ЛНР была объявлена мобилизация и эвакуация мирного населения в Россию.

