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В Донецке произошел взрыв

Около часа ночи в Донецке прогремел мощный взрыв

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости

Мощный взрыв прогремел в Донецке около часа ночи. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Взрыв раздался около часа ночи, ориентировочно, он произошел в районе телецентра. Официальной информации от властей пока не поступало.

В настоящее время в центре Донецка отсутствует видимое возгорание, дым или иные признаки пожара, также не слышно сирен экстренных служб, сообщил репортер агентства.

Ранее в Луганской народной республике заявили, что два мирных жителя погибли при обстреле со стороны Украины. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в легковой автомобиль два человека скончались. Народная милиция ЛНР назвала терактом это происшествие.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.

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Марина Совина
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