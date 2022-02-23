В Донецке произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел в Донецке около часа ночи. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Взрыв раздался около часа ночи, ориентировочно, он произошел в районе телецентра. Официальной информации от властей пока не поступало.

В настоящее время в центре Донецка отсутствует видимое возгорание, дым или иные признаки пожара, также не слышно сирен экстренных служб, сообщил репортер агентства.

Ранее в Луганской народной республике заявили, что два мирных жителя погибли при обстреле со стороны Украины. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты в легковой автомобиль два человека скончались. Народная милиция ЛНР назвала терактом это происшествие.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.