Французский сенатор предложил создать зону безопасности за пределами НАТО

Предложения России по гарантиям безопасности были отвергнуты, в первую очередь, американцами, а Европе было важно «перехватить повестку», заявил французский сенатор Пьер Лоран, пишут «Известия».

Как уточнил политик, Европе важно вступить в дискуссию. Он уточнил, что ситуацию в регионе нельзя решить все в одночасье, но и Хельсинкские соглашения появились не за один день.

Лоран призвал Москву не надеется на скорое достижение договоренностей о коллективной безопасности в Европе. Он считает, что при наличии идей по безопасности страны обязательно должны сесть за стол переговоров и обсудить их. Политик напомнил, что есть пункты, которые касаются США. Запад, особенно Америка, еще с 1990 года мечтал привести альянс к порогу России.

«На мой взгляд, необходимо, напротив, создать зону безопасности за пределами НАТО, которая бы стала гарантией военного ненападения», — считает сенатор.

17 февраля МИД России опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. В документе подчеркивается, что Москва будет вынуждена реагировать путем применения мер военно-технического характера в том случае, если Вашингтон откажется от диалога и заключения юридических гарантий безопасности.