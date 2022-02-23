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Экс-чиновник НАТО оценил шансы Украины на членство в альянсе

Экс-чиновник НАТО Уильямс заявил, что у Украины нет шансов на скорое вступление в альянс

Фото: Shutterstock

Перспектив по вступлению Украины в НАТО в ближайшем будущем нет. Так шансы на членство Украины в альянсе оценил Николас Уильямс, старший научный сотрудник аналитического центра European Leadership Network и экс-чиновник НАТО, в интервью «Ленте.ру».

Специалист пояснил, что Украина по-прежнему очень далека от соблюдения тех критериев, которые позволили бы ей рассчитывать на скорое вступление в альянс. «Она должна пройти через долгий и трудный период реформ, прежде чем ее можно будет даже рассматривать как кандидата для членства», — заявил Уильямс. При этом с точки зрения НАТО сама перспектива членства, какой бы отдаленной она ни была, уже подталкивает Украину к реформам.

По словам бывшего чиновника, ирония заключается в том, что до недавнего обострения Североатлантический альянс даже не обсуждал вопрос о членстве Украины. «Этот вопрос вообще не стоял на повестке дня НАТО», — отметил он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многие государства и политики намекают на то, что Украине не следует вступать в НАТО. Однако, подчеркнул политик, все попытки сдержать страну на этом пути обречены на провал.

При этом президент России Владимир Путин публично призвал Украину отказаться от вступления в НАТО и соблюдать нейтралитет. Перед этим, 21 февраля, он подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Решение главы государства было единогласно поддержано Госдумой и Советом Федерации.

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Валентина Шварцман
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