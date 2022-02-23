Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Раде рассказали о миллиарде долларов на зарубежных счетах Зеленского

Депутат Кива рассказал, что Зеленский хранит 1,2 миллиарда долларов в банке на Коста-Рике

Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что на зарубежных счетах президента Украины Владимира Зеленского на Коста-Рике хранится более 1,2 миллиарда долларов США (более 95 миллиардов рублей). Об этом парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

«Регулярные пополнения рваными траншами по 12-35 миллионов долларов, приходят по разным каналам, как от Рината Ахметова и Виктора Пинчука через банк First Union Bank и Deutsche Bank, а также Игоря Коломойского с его женевских счетов банка Banque Nationale de Paris», — говорится в сообщении.

Кива добавил, что движение таких средств было бы невозможно без контроля властей ФРГ и Франции. По словам парламентария, деньги хранятся на счетах банка Dresdner Bank Lateinamerika на Коста-Рике.

Материалы по теме:
«Это начало чего-то нового» Как ДНР встретила признание своей независимости Россией
«Это начало чего-то нового»Как ДНР встретила признание своей независимости Россией
Вчера
«Это переломный момент» Россия готова ввести войска для защиты ДНР и ЛНР. Чем на это ответит НАТО?
«Это переломный момент»Россия готова ввести войска для защиты ДНР и ЛНР. Чем на это ответит НАТО?
00:00

«Помимо президента Украины в банке Dresdner, есть счета у главы офиса президента Украины [Андрея] Ермака на скромные 56 миллионов долларов, у Светланы Тихановской на 4,5 миллиона долларов, большую часть из которых она перевела в декабре 2020 в банк HSBC в лондонский офис», — пишет Кива.

Кроме того, он сообщил, что одной из крупных покупок Владимира Зеленского стала вилла в Майами за 56 миллионов долларов.

Ранее Илья Кива заявил, что сопредельные европейские государства могут предъявить права на некоторые территории, вошедшие в состав Украины в советское время. По мнению депутата, территориальные претензии Украине могут предъявить Венгрия, Польша и Румыния.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Трамп счел признание Путиным ДНР и ЛНР гениальным решением
Российский губернатор пожертвовал беженцам из ДНР и ЛНР 14 тысяч рублей
В России начали поиски микроавтобуса с готовящими диверсию террористами
Спрогнозирован ответ НАТО на ввод войск России в Донбасс
Сербия назвала Украине условие для осуждения признания ДНР и ЛНР
В Латвии предложили прекратить выдачу туристических виз россиянам
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Посол России прокомментировал решение Германии по «Северному потоку-2»
В Раде рассказали о миллиарде долларов на зарубежных счетах Зеленского
В Госдуме отметили рост числа желающих из Донбасса получить гражданство России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.