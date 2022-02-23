В Раде рассказали о миллиарде долларов на зарубежных счетах Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что на зарубежных счетах президента Украины Владимира Зеленского на Коста-Рике хранится более 1,2 миллиарда долларов США (более 95 миллиардов рублей). Об этом парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

«Регулярные пополнения рваными траншами по 12-35 миллионов долларов, приходят по разным каналам, как от Рината Ахметова и Виктора Пинчука через банк First Union Bank и Deutsche Bank, а также Игоря Коломойского с его женевских счетов банка Banque Nationale de Paris», — говорится в сообщении.

Кива добавил, что движение таких средств было бы невозможно без контроля властей ФРГ и Франции. По словам парламентария, деньги хранятся на счетах банка Dresdner Bank Lateinamerika на Коста-Рике.

«Помимо президента Украины в банке Dresdner, есть счета у главы офиса президента Украины [Андрея] Ермака на скромные 56 миллионов долларов, у Светланы Тихановской на 4,5 миллиона долларов, большую часть из которых она перевела в декабре 2020 в банк HSBC в лондонский офис», — пишет Кива.

Кроме того, он сообщил, что одной из крупных покупок Владимира Зеленского стала вилла в Майами за 56 миллионов долларов.

Ранее Илья Кива заявил, что сопредельные европейские государства могут предъявить права на некоторые территории, вошедшие в состав Украины в советское время. По мнению депутата, территориальные претензии Украине могут предъявить Венгрия, Польша и Румыния.

