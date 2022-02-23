В Новосибирске задержали напавшего на 11-летнюю девочку мужчину

Сотрудники полиции задержали в Новосибирске мужчину, напавшего с ножом на 11-летнюю девочку. Детали произошедшего в беседе с ТАСС раскрыла официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Собеседница агентства уточнила, что инцидент произошел на улице Добролюбова — преследовавший ребенка злоумышленник пытался запугать девочку и угрожал ей ножом. «Подозреваемый стал угрожать несовершеннолетней ножом и предпринял попытку совершить противоправные действия, однако на крики ребенка прибежали прохожие, которые спугнули мужчину, и тот скрылся», — уточнила представитель ведомства.