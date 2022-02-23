Армения прокомментировала возможность признания ДНР и ЛНР

Вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской народной республик «не стоит в повестке» Армении, заявил пресс-секретарь МИД страны Ваан Унанян. Так он прокомментировал соответствующий вопрос журналистов, пишет «Арменпресс».

«Мы, конечно же, хотим, чтобы существующие проблемы между двумя дружественными государствами решались путем дипломатического диалога, переговоров, в соответствии с нормами и принципами международного права и Устава ООН», — подчеркнул дипломат, добавив, что Ереван надеется на снижение напряженности в регионе.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Перед этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.