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ООН назвала «смертельным ударом» по Минским соглашениям решение по Донбассу

Гутерреш назвал «смертельным ударом» по Минским соглашениям решение России по Донбассу
Антониу Гутерреш

Антониу Гутерреш. Фото: Andreas Gebert / Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «смертельным ударом» по Минским соглашениям решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Это смертельный удар по Минским соглашениям, одобренным Советом Безопасности», — сказал генсек.

По его мнению, Россия, признав Донбасс, нарушила суверенитет Украины. «Решение Российской Федерации признать так называемую "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины», — сказал Гутерреш.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

20 февраля в Кремле указали на нежелание украинского президента исполнять Минские соглашения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, отметил, что Зеленский не садится за стол переговоров с руководством непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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