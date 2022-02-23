Финляндия призвала НАТО оставаться открытой для всех

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что НАТО следует сохранять политику «открытых дверей». Каждая страна имеет право войти в состав Североатлантического альянса, заявил министр в интервью газете Financial Times.

Хаависто назвал очень важным поддержание НАТО политики «открытых дверей», при которой альянс продолжит оставаться открытым для всех стран.

«Очень важно, чтобы НАТО продолжала свою политику "открытых дверей", при которой Финляндия сохраняла бы за собой право подать заявку,… и мы придерживаемся такой же позиции в отношении Украины и Грузии. Каждая страна должна иметь это право», — призвал глава МИД Финляндии.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не видит причин для вступления страны в НАТО. Это решение зависит от развития событий на Украине и действий России, отметил глава государства.

Хаависто заявлял о праве подать заявку на вступление в НАТО. Он отметил, что при принятии решений власти страны оценивают актуальную обстановку, учитывая изменения, наблюдающиеся в сфере безопасности в международном контексте.