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Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным

Президент Турции Эрдоган планирует переговорить с Путиным после саммита НАТО

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, беседа планируется после саммита НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Политик также отметил, что, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины, Турция не может отказаться от России. Он уточнил, что сейчас между Анкарой и Москвой «действительно продвинутые отношения».

«У нас политические, военные и экономические отношения с Россией. У нас также есть политические, военные и экономические отношения с Украиной», — отметил он, добавив, что сотрудничество с Киевом для страны также очень важно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Песков сообщил РИА Новости, что Путин и Эрдоган поговорят по телефону в среду, 23 февраля.

22 февраля сообщалось, что Эрдоган досрочно отменил поездку по Африке из-за украинского кризиса. Политик решил вернуться в Анкару для участия в онлайн-саммите НАТО.

Ранее президент Турции осудил признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами. Политик призвал стороны «не нарушать международное право и сохранять здравомыслие».

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Варвара Кошечкина
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