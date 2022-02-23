Выигравшая Олимпиаду российская лыжница предложила поставить деньги на ее победу

Российская лыжница Вероника Степанова поделилась ожиданиями от эстафеты на молодежном чемпионате мира в Норвегии. Об этом сообщает SVT.

«Я не гадалка, но сделаю все, чтобы снова выиграть эстафету. Можете ставить на это все деньги до последней копейки», — предложила спортсменка. Она также отметила, что хочет выиграть на турнире как можно больше гонок.

Молодежный чемпионат мира проходит в норвежском Линге с 22 по 27 февраля. Женская эстафета состоится в среду, 23 февраля.

Степанова в составе женской сборной России завоевала золото на Олимпиаде-2022 в Пекине. 21-летняя спортсменка бежала на последнем этапе и принесла победу команде.