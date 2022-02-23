В России начали поиски микроавтобуса с готовящими диверсию террористами

Полиция Белгородской области и Москвы начала поиски микроавтобуса, в котором могут находится готовящие диверсию террористы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ориентировку на розыск транспортного средства получили практически все отделы полиции Москвы, Московской области и Белгорода. Речь идет о белом автомобиле Volkswagen с украинскими номерами. Утверждается, что в нем находятся несколько человек, которые занимаются подготовкой теракта.

Сам микроавтобус зарегистрирован на уроженца Украины Александра Александровича Токаря. Согласно поступившей от силовиков информации, он является бывшим военным. 21 февраля его машину заметили камеры в районе Ступино под Москвой, однако неизвестно, где в настоящее время находится микроавтобус.

Ранее в среду, 23 февраля, сообщалось, что ФСБ России предотвратила теракт в одном из православных храмов в Крыму. Все задержанные — граждане России. Они занимались подготовкой подрыва самодельной бомбы с целью устрашения населения.