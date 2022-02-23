В Госдепе США понадеялись на продолжение работы посольства в Москве

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США надеются на продолжение работы своего посольства в Москве. Об этом он рассказал в ходе брифинга, передает РИА Новости.

По его словам, целью Вашингтона является находиться в позиции, чтобы обеспечивать дипломатическую коммуникацию и возможность доносить ясно любые сообщения, которые нужно отправить России. Прайс отметил, что дипломатическая миссия — важная часть этого. При этом он добавил, что после сокращения штата посольству США в Москве и так приходилось нелегко.

Ранее Прайс обвинил Россию в «дипломатическом театре Кабуки» и заявил, что США отказываются от такого формата работы по Украине. «В каком-то смысле это был дипломатический театр Кабуки: Россия делала заявления о приверженности дипломатическому пути, в то же время их действия говорили совсем о другом», — рассказал он.

