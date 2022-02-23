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Взрыв в Донецке назвали предупреждением журналистам

И.о. министра Безсонов заявил, что в телецентре в Донецке сработало взрывное устройство

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Исполняющий обязанности министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил, что взрыв произошел на территории телецентра в Донецке около 0:50, сработало самодельное взрывное устройство без поражающих элементов, передает РИА Новости.

«Но взрывного устройства было немалое количество, на месте взрыва осталась воронка... Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что могут быть последующий террористические акты, направленные против журналистов», — подчеркнул он.

Безсонов отметил, что в момент происшествия в здании телецентра находились гендиректор и другие сотрудники, но пострадавших нет. На месте взрыва работают саперы.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что мощный взрыв прогремел в Донецке около часа ночи. Отмечалось, что в центре города отсутствует видимое возгорание, дым или иные признаки пожара, также не слышно сирен экстренных служб.

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Марина Совина
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